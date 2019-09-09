Якобы обналичивал со своего счета: появился еще один способ мошенничества

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В Гродно следователи ищут потерпевших от мошенничества местного жителя. Молодой человек придумал хитрый способ: просил воспользоваться чужими мобильными телефонами якобы для обналичивания денег со своего счета. А на самом деле тайно от владельцев мобильников с помощью банковских мобильных приложений оформлял заявки на онлайн-кредиты.

Люди не знали, что эти кредиты оформлены на них, получали деньги и отдавали мошеннику.

Следователи нашли уже 50 жертв хитреца. За их счет парень обогатился на 250 рублей, сообщает отдел информации и связи с общественностью Гродненского УСК.

Мошенником оказался 27-летний Кирилл Лозовский. Он ответит по уголовной статье, а следствие продолжает искать других возможных потерпевших. Если таковые есть, их просят позвонить по телефонам в Гродно: 8-0152-72-40-40, 8-0152-72-41-16.