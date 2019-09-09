Экс-министр информации Лилия Ананич решила стать депутатом

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Экс-министр информации Беларуси Лилия Ананич зарегистрировала инициативную группу по сбору подписей в поддержку выдвижения себя кандидатом в депутаты Палаты представителей. Баллотироваться заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин» будет в родном Борисове.

Оппонентами бывшего министра в избирательном округе будут начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза и грузчик Евгений Щербин.

Наполним, Лилия Ананич занимала пост министра информации с 2014 по 2017 год. В должности заместителя министра работала с 2001 года.