2019-09-09T13:52:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске ребенок выпал из окна и остался жив

Дома был только пьяный сожитель матери ребенка
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Витебске ребенок выпал из окна и остался жив. Фото: СКВ Витебске ребенок выпал из окна и остался жив. Фото: СК
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В Витебске следователи устанавливают обстоятельства инцидента: из окна третьего этажа выпал ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм. А случилась эта беда днем в воскресенье, 8 сентября.

- 4-летний мальчик выпал из окна многоквартирного дома. В момент происшествия дома находился сожитель матери ребенка в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило более 2,2 промилле. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Он находится в больнице под наблюдением врачей, - сообщает СК в Telegram.

Следствие уже выяснило, что буквально месяц назад семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении. Всего мать воспитывает троих несовершеннолетних детей. Проводится проверка по факту происшествия.

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