В Брестском районе водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку

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ДТП произошло вечером 8 сентября на дороге Брест - Радваничи - Старое Село - Гайковка. Неподалеку от остановки «Садовое товарищество «Сябры» 35-летний брестчанин на «Ауди 80» наехал на 14-летнюю девочку, которая шла без фликера в попутном направлении. В итоге девочку с травмами доставили в Брестскую детскую областную больницу, сообщает УВД Брестского облисполкома.

По факту ДТП проводится проверка.