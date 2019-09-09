Минчан просят ответить, довольны ли они капитальным ремонтом и поддерживают ли заваривание мусоропроводов

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Комитет Госконтроля предлагает минчанам поучаствовать в опросе о качестве жилищно-коммунальных услуг в столице.

- Цель опроса - узнать мнение населения Минска о качестве оказания жилищно-коммунальных услуг, - указано на сайте ведомства. - Это мониторинг по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных, внебюджетных и иных средств, направленных на содержание и капитальный ремонт жилищного фонда Минска. А также на содержание придомовых территорий многоквартирных жилых домов.

Чтобы поучаствовать в опросе, нужно перейти по ссылке. Он проводится с 9 сентября по 31 октября. В анкете 11 вопросов, например, о качестве проведения капитального и текущего ремонта, о работе лифтов, выполняются ли требования по температуре воздуха и воды. А также поддерживают ли они закрытие мусоропроводов в домах и создание площадок для раздельного сбора мусора.