2019-09-09T16:21:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 10 сентября: кратковременные дожди и до +27 градусов!

В некоторых районах прогремят грозы
Анна ЛАРЕЦКАЯ
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В Беларуси 10 сентября ожидаются кратковременные дожди и до 27 градусов теплаВ Беларуси 10 сентября ожидаются кратковременные дожди и до 27 градусов теплаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Начало осени в Беларуси выдалось довольно теплым: комфортная температура, светит солнце. А вот на вторник, 10 сентября, синоптики прогнозируют более осеннюю погоду. Так, будет переменная облачность, ночью местами по западу, днем в отдельных районах страны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, южный 5 - 10 м/с, с порывами до 14 м/с, передает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Зато будет тепло: температура ночью +10...+16 градусов, днем +21...+27 градусов.

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