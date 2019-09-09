Под Минском маршрутка Могилев - Сморгонь столкнулась с фурой: погибли двое

Водитель и трое пассажиров доставлены в больницу

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Авария произошла 9 сентября около 14.40 на 85-м километре дороги М14 в Минском районе в направлении трассы М1. Маршрутка Могилев - Сморгонь врезалась в стоящий на обочине грузовик.

В маршрутке ехали пятеро пассажиров. Двое из них погибли на месте.

- Водитель и трое пассажиров получили ранения и доставлены в больницу. Водитель фуры не пострадал, - комментирует официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По предварительной информации, оба водителя были трезвыми. Что послужило причиной ДТП, будут выяснять специалисты. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.