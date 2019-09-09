2019-09-09T17:37:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Минском маршрутка Могилев - Сморгонь столкнулась с фурой: погибли двое

Водитель и трое пассажиров доставлены в больницу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Маршрутка Могилев - Сморгонь врезалась в фуру. Фото: МВДМаршрутка Могилев - Сморгонь врезалась в фуру. Фото: МВД
Изменить размер текста:

Авария произошла 9 сентября около 14.40 на 85-м километре дороги М14 в Минском районе в направлении трассы М1. Маршрутка Могилев - Сморгонь врезалась в стоящий на обочине грузовик.

В маршрутке ехали пятеро пассажиров. Двое из них погибли на месте.

- Водитель и трое пассажиров получили ранения и доставлены в больницу. Водитель фуры не пострадал, - комментирует официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По предварительной информации, оба водителя были трезвыми. Что послужило причиной ДТП, будут выяснять специалисты. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
21-летнего жителя Дзержинского района приговорили к 18 годам за убийство
В Речице с поличным задержали валютчика и его клиента
Лукашенко пошутил на открытии матча: «Через два года Минск может стать столицей США»
В Малорите Volkswagen Sharan сбил 8-летнего мальчика
В Узде 70-летнего пенсионера преступник ударил бутылкой по голове и лежачего избил ногами
Ущерб окружающей среде -4300 рублей. В Столинском районе задержали браконьеров
Погода в Беларуси 10 сентября: кратковременные дожди и до +27 градусов!
Минчан просят ответить, довольны ли они капитальным ремонтом и поддерживают ли заваривание мусоропроводов
В Брестском районе водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку
В Витебске ребенок выпал из окна и остался жив
Экс-министр информации Лилия Ананич решила стать депутатом
Якобы обналичивал со своего счета: появился еще один способ мошенничества
«Все-таки заблудился»: милиция назвала основную версию пропажи Максима Мархалюка
Печатал деньги на принтере: в Витебске поймали фальшивомонетчика