2019-09-09T18:05:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Ущерб окружающей среде -4300 рублей. В Столинском районе задержали браконьеров

На них завели уголовное дело за незаконную добычу рыбы.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Столинском районе задержали браконьеров Фото: brest.mvd.gov.byВ Столинском районе задержали браконьеров Фото: brest.mvd.gov.by
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Все началось с того, что старший инспектор Столинской межрайонной инспекции Охраны животного и растительного мира, проводил контроль за соблюдением законодательства в области рыболовства на реке Припять. Он ехал на авто по лесу, как вдруг увидел повозку, в которой было четверо мужчин. Затем повозка скрылась в лесу, а сотрудник решил дождаться «беглецов»

- Через час эта же повозка выехала из леса, только в этот раз на ней находились двое мужчин в мокрой одежде, а в ней лежали мокрые вещи. При виде инспектора возчик и его пассажир начали нервничать, на вопросы отвечали невнятно,- отметила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук. - Они пояснили, что отдыхали с друзьями в лесу на берегу реки, употребляли спиртное. Почему мокрая одежда - толком пояснить никто не смог.

Тогда инспектор обратился в милицию. Прибывшие сотрудники в нескольких метрах от повозки нашли два мешка: в одном была рыба, в другом – рыболовные сети.

Оказалось, жители деревни Большие Орлы без разрешения, с помощью запрещенных орудий лова, добыли 76 особей рыбы. Причиненный окружающей среде ущерб оценили в более 4 300 рублей.

Теперь горе-рыбаков задержали, на них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК (Незаконная добыча рыбы или других водных животных).

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