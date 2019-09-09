2019-09-09T18:23:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Узде 70-летнего пенсионера преступник ударил бутылкой по голове и лежачего избил ногами

Злоумышленника задержали
Надежда БУТОВИЧ
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На старика напал ранее судимый житель Узды.На старика напал ранее судимый житель Узды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В районном центре на Минщине на днях неизвестный напал на пожилого горожанина, пояснили в пресс-службе УВД Минского областного исполкома.

Сообщается, что 70-летнего пенсионера, выходящим из банка, заприметил преступник. Мужчина проследил за дедушкой до магазина, а затем «довел» до безлюдного места.

– В подворотне он отобрал у пожилого горожанина пол-литровую стеклянную бутылку с вином и ударил ею по голове. Когда пострадавший упал на землю, фигурант еще несколько раз ударил старика ногами по туловищу. Обшарив карманы и отобрав примерно 40 белорусских рублей, преступник убежал, – пояснили в пресс-службе.

Потерпевший пенсионер обратился в милицию. Вскоре по горячим следам был задержан злоумышленник. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Против него по обвинению в разбойном нападении возбуждено уголовное дело.

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