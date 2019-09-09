2019-09-09T18:54:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Малорите Volkswagen Sharan сбил 8-летнего мальчика

Ребенок ехал на велосипеде
Надежда БУТОВИЧ
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Мальчик решил переехать на другую сторону дороги, машина не успела затормозить. Фото: УВД Брестского облисполкома.Мальчик решил переехать на другую сторону дороги, машина не успела затормозить. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в районном центре на Брестчине в воскресенье, 8 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

В Малорите вечером, примерно в 18.15 часов под колеса легковушки попал школьник.

– Авария случилась на улице Кобринская. Вечером по дороге проезжал 61-летний житель Бреста за рулем иномарки «Фольксвагена Шарана». В этот же момент про тротуару на велосипеде ехал 8-летний мальчик. Внезапно ребенок решил переехать через дорогу вне пешеходного перехода, направляясь справа налево по ходу движения машины. Столкновения избежать не удалось, – пояснили в пресс-службе.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьник был сильно травмирован, его госпитализировали в центральную райбольницу Малориты. По факту аварии проводится проверка.

«Комсомолка» сообщала ранее о еще одном дорожном происшествии с участием несовершеннолетнего в регионе. Так в Брестском районе под легковушку попала 14-летняя девочка, которая шла по дороге поздно вечером без фликера.

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