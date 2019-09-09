Лукашенко пошутил на открытии матча: «Через два года Минск может стать столицей США»

В Минске открыли матчевую встречу по легкой атлетике между командами Европы и США

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На церемонии открытия выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он напомнил, что стадион Динамо в свое время принимал подобный матч в формате СССР - США.

- Тогда матчевая встреча СССР - США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное - она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему, - отметил Александр Лукашенко.

Также он предложил президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяну Коэ провести в 2021 году еще одну встречу в аналогичном формате. Напомним, матч Европа - США планировали проводить раз в два года поочередно на разных континентах. Но в 2021 в США пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Лукашенко заверил, что через два года Беларусь проведет соревнования на еще более высоком уровне.

- Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки, - пошутил Лукашенко в приветственной речи.