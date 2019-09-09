2019-09-09T19:17:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко пошутил на открытии матча: «Через два года Минск может стать столицей США»

В Минске открыли матчевую встречу по легкой атлетике между командами Европы и США
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Президент Беларуси выступил на открытии матча на стадионе Динамо. Фото: belta.by.Президент Беларуси выступил на открытии матча на стадионе Динамо. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

На церемонии открытия выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он напомнил, что стадион Динамо в свое время принимал подобный матч в формате СССР - США.

- Тогда матчевая встреча СССР - США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное - она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему, - отметил Александр Лукашенко.

Также он предложил президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяну Коэ провести в 2021 году еще одну встречу в аналогичном формате. Напомним, матч Европа - США планировали проводить раз в два года поочередно на разных континентах. Но в 2021 в США пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Лукашенко заверил, что через два года Беларусь проведет соревнования на еще более высоком уровне.

- Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки, - пошутил Лукашенко в приветственной речи.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
21-летнего жителя Дзержинского района приговорили к 18 годам за убийство
В Речице с поличным задержали валютчика и его клиента
В Малорите Volkswagen Sharan сбил 8-летнего мальчика
В Узде 70-летнего пенсионера преступник ударил бутылкой по голове и лежачего избил ногами
Ущерб окружающей среде -4300 рублей. В Столинском районе задержали браконьеров
Под Минском маршрутка Могилев - Сморгонь столкнулась с фурой: погибли двое
Погода в Беларуси 10 сентября: кратковременные дожди и до +27 градусов!
Минчан просят ответить, довольны ли они капитальным ремонтом и поддерживают ли заваривание мусоропроводов
В Брестском районе водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку
В Витебске ребенок выпал из окна и остался жив
Экс-министр информации Лилия Ананич решила стать депутатом
Якобы обналичивал со своего счета: появился еще один способ мошенничества
«Все-таки заблудился»: милиция назвала основную версию пропажи Максима Мархалюка
Печатал деньги на принтере: в Витебске поймали фальшивомонетчика