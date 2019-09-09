В Речице с поличным задержали валютчика и его клиента

При себе у нарушителя было более $3500

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Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями в райцентре Гомельской области на днях с поличным был задержан валютчик, пояснили в пресс-службе УВД областного исполкома.

Незаконный «обменный пункт» функционировал в центре Речицы на улице Советская в субботу, 7 сентября. В этот день безработный 48-летний сельчанин, проживающий в Гомельском районе, захотел обменять на белорусские рубли 17 тысяч российских рублей. Официальный обменник был закрыт и мужчина с этой просьбой подошел к 53-летнему жителю райцентра.

– Обоих мужчин задержали во время незаконной валютно-обменной сделки, – пояснили в пресс-службе.

Во время личного досмотра у фигурантов было обнаружено и изъято: 70,5 тысячи российский рублей, 3020 белорусских рублей, 20 евро и 1004 доллара.

Против нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Им грозят штрафы до 150 базовых величин.