2019-09-09T19:46:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Речице с поличным задержали валютчика и его клиента

При себе у нарушителя было более $3500
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчин задержали во время незаконной валютно-обменной сделки. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Мужчин задержали во время незаконной валютно-обменной сделки. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Изменить размер текста:

Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями в райцентре Гомельской области на днях с поличным был задержан валютчик, пояснили в пресс-службе УВД областного исполкома.

Незаконный «обменный пункт» функционировал в центре Речицы на улице Советская в субботу, 7 сентября. В этот день безработный 48-летний сельчанин, проживающий в Гомельском районе, захотел обменять на белорусские рубли 17 тысяч российских рублей. Официальный обменник был закрыт и мужчина с этой просьбой подошел к 53-летнему жителю райцентра.

– Обоих мужчин задержали во время незаконной валютно-обменной сделки, – пояснили в пресс-службе.

Во время личного досмотра у фигурантов было обнаружено и изъято: 70,5 тысячи российский рублей, 3020 белорусских рублей, 20 евро и 1004 доллара.

Против нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Им грозят штрафы до 150 базовых величин.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
21-летнего жителя Дзержинского района приговорили к 18 годам за убийство
Лукашенко пошутил на открытии матча: «Через два года Минск может стать столицей США»
В Малорите Volkswagen Sharan сбил 8-летнего мальчика
В Узде 70-летнего пенсионера преступник ударил бутылкой по голове и лежачего избил ногами
Ущерб окружающей среде -4300 рублей. В Столинском районе задержали браконьеров
Под Минском маршрутка Могилев - Сморгонь столкнулась с фурой: погибли двое
Погода в Беларуси 10 сентября: кратковременные дожди и до +27 градусов!
Минчан просят ответить, довольны ли они капитальным ремонтом и поддерживают ли заваривание мусоропроводов
В Брестском районе водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку
В Витебске ребенок выпал из окна и остался жив
Экс-министр информации Лилия Ананич решила стать депутатом
Якобы обналичивал со своего счета: появился еще один способ мошенничества
«Все-таки заблудился»: милиция назвала основную версию пропажи Максима Мархалюка
Печатал деньги на принтере: в Витебске поймали фальшивомонетчика