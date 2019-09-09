21-летнего жителя Дзержинского района приговорили к 18 годам за убийство

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В Минском облсуде вынесен приговор обвиняемому в жестоком убийстве 21-летнему уроженцу Дзержинского района, пояснили в пресс-службе областного суда.

Сообщается, что 66-летнего сельчанина 10 февраля 2019 года соседи обнаружили мертвым в собственном доме в деревне Глуховщина в Дзержинском районе. Мужчина был жестоко убит, пояснили оперативники, на его теле было обнаружено множество ран, нанесенных колюще-режущим предметом.

Установить злоумышленника, совершившего зверское убийство, удалось в тот же день. Им оказался 21-летний житель Дягильно из того же Дзержинского района Минской области.

– В день накануне страшного убийства, 9 февраля, фигурант должен был приехать в исправительное учреждение открытого типа, чтобы приступить к отбыванию наказания за другое правонарушение. Но на учет он не встал, а на попутке доехал до деревни Глуховщина, зашел в крайний дом и предложил пожилому сельчанину выпить. Во время застолья мужчины поругались, незваный гость набросился на хозяина с кулаками, а затем нанес множество ударов ножом в шею, – сообщало на суде следствие.

Затем убийца побежал в лес, где выбросил нож, развел костер и сжег другие вещдоки. Задержали злоумышленника, когда он приехал в Дзержинск.

– Также было установлено, что фигурант накануне убийства, обокрал знакомого в своей деревне. Он украл у того из дома примерно 30 рублей, а также рюкзак и куртку, – добавили в пресс-службе.

Суд признал молодого человека виновным в краже и жестоком убийстве. Его приговорили к 18 годам заключения в колонии усиленного режима. Приговор еще может быть опротестован.