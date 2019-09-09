В Будо-Кошелевском районе в ДТП попали мотоциклист-бесправник и его 22-летняя пассажирка

Оба в тяжелом состоянии в больнице

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Авария произошла в деревне Неговка на территории Будо-Кошелевского района в пятницу, 6 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Днем, около 15.00 часов, по сельской улице Горького проезжал мотоцикл «Днепр 11». За рулем отечественного «байка» находился 32-летний сельчанин. Мужчина не имел права управлять ТС, но несмотря на это даже взял с собой пассажирку, 22 летнюю девушку.

– Недалеко от 71 дома горе-мотоциклист не справился с управлением. И на повороте мотоцикл перевернулся прямо на проезжей части, – уточнили в пресс-службе.

И водитель, и пассажир, которые были без мотошлемов, были сильно травмированы во время произошедшей аварии. Их доставили в больницу в Житковичи, они в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

По факту ДТП проводится проверка. В ГАИ напоминают, что для управления скутером, мопедом или мотоциклом необходимо водительское удостоверение. Водителям-бесправникам грозит привлечение к административной ответственности, штраф до 20 или до 50 (при повторном нарушении) базовых величин.