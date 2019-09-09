Брест зажег под «Время и Стекло»!

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«Комсомолка» подготовила для вас большой фотоотчет, как в Бресте грандиозно отпраздновали 1000-летие. Карнавал, знаменитости, много музыки и веселья… Но это еще не все!

В понедельник, 9 сентября, смакуя остатки праздничного настроения разобрали главную праздничную сцену. Но многое в городе над Бугом останется в качестве памяти о большом юбилее на долгие-долгие годы.

В Бресте появился новый арт-объект. Фото: b-g.by.

Например, новый арт-объект в виде золотого сердца – подарок любимому городу от Брестского мясокомбината, сообщает «Брестская газета». Скульптура появилась на улице Набережная и была открыта во время семейного фестиваля «Любовь есть». В качестве хэдлайнера фэста выступила популярная группа из Украины «Время и стекло».

Вечерний концерт на Набережной посетили тысячи брестчан и гостей города. «Было круто», «Красотища!», «Было как раньше, на день города.. Стоишь, а салют над тобой – красота!», – поделились они в соцсетях.

Надя Дорофеева передала Монатику привет из Бреста. Фото: соцсети.

Понравилось на празднике и исполнителям, Надя Дорофеева в своем Инстаграме даже передала привет из Бреста для Monatik.