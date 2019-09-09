Строитель из Микашевичей хранил порноролик на «завуалированной» странице в соцсетях

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Сотрудниками Лунинецкого РОВД выяснили, что житель Лунинецкого района на «фальшивой» странице в соцсетях разместил пикантное видео, проинформировали в пресс-службе МВД.

– Известно, что 38-летний мастер одного из микашевичских стройпредприятий создал завуалированную страничку. Аккаунт он завел для общения «на определенную тематику». А затем во «ВКонтакте» на своей странице он разместил видео порнографического содержания, – пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что на страничке все данные были полностью вымышленными. Однако в друзьях были реальные знакомые, жители Микашевичей, которые знали, с кем они общаются онлайн на этой страничке.

– Правоохранителям мужчина сказал, что ему просто понравилось видео, и он сохранил его к себе на страницу, чтобы не потерять. О том, что за распространение таких материалов грозит уголовная ответственность, нарушитель был осведомлен, но он совсем не ожидал, что его могут вычислить, – добавили в УВД.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит максимально лишение свободы до 4 лет.