Сезон аттракционов в минских парках закроется 22 сентября

А до этого времени всю неделю аттракционы будут работать в другом режиме

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С 16 по 22 сентября минские аттракционы начнут работать в другом режиме. Так, в парке Горького и парке Челюскинцев они будут открыты в среду и четверг с 15.00 до 20.00, в пятницу, субботу и воскресенье - с 11.00 до 20.00, сообщили belta.by в управлении "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".

А в парке 50-летия Великого Октября и парке имени 900-летия Минска аттракционы будут работать в четверг (15.00 - 19.00), пятницу и субботу (11.00 - 20.00) и в воскресенье (11.00 - 19.00).

С 21 сентября танцевальная площадка "Встреча" в парке Челюскинцев будет открыта по субботам и воскресеньям с 16.00 до 19.00.

Сезон аттракционов закроется 22 сентября.