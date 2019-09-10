КП Беларусь
В реке Чечера нашли тело пропавшей гомельчанки
Женщина пропала 5 сентября
Тело женщины нашли в реке. Специалистам предстоит выяснить, что произошлоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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О пропаже жительницы Гомеля 1954 года рождения родственники сообщили 5 сентября.
- С тех пор велись ее поиски. 9 сентября около 20.00 очевидцы увидели тело женщины в реке Чечера и позвонили в экстренные службы, - сообщили belta.by в Гомельской областной организации ОСВОД.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет названа точная причина смерти.