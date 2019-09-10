В Новополоцке по подозрению в убийстве матери задержан ее 30-летний сын

Максимальное наказание по части 2 статьи 139 УК РБ- пожизненное заключение или смертная казнь. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

Трагедия в Новополоцке произошла 7 сентября: во дворе дома обнаружили труп женщины.

По предварительным данным, телесные повреждения женщине нанес ее 30-летний сын, от них она скончалась на месте.

Стражи порядка задержали сына, сообщила belta.by официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РБ «Убийство». Максимальное наказание по этой части статьи - пожизненное заключение или смертная казнь.