КП Беларусь
В Новополоцке по подозрению в убийстве матери задержан ее 30-летний сын
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Максимальное наказание по части 2 статьи 139 УК РБ- пожизненное заключение или смертная казнь.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Трагедия в Новополоцке произошла 7 сентября: во дворе дома обнаружили труп женщины.
По предварительным данным, телесные повреждения женщине нанес ее 30-летний сын, от них она скончалась на месте.
Стражи порядка задержали сына, сообщила belta.by официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РБ «Убийство». Максимальное наказание по этой части статьи - пожизненное заключение или смертная казнь.