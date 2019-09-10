Лукашенко: «Решать надо прежде всего кадровые вопросы»

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Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко. Президент публично обозначил свою позицию по вопросу возможности оказания господдержки тем или иным проблемным предприятиям.

- Принцип работы один: я готов выслушивать сложные проблемы (их надо решать, их всегда хватает и у нас, и в других государствах), но их решение не должно откладываться, если касается поддержки и помощи со стороны государства, на неопределенное время, - цитирует президента belta.by.

Он пояснил, что порой предлагается дать предприятиям отсрочки и рассрочки по определенным выплатам на многие годы вперед.

- Во-вторых, вы мне должны сказать, за счет кого мы будем поддерживать гидроусилители (ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель») и прочих. Они уже меня о поддержке просят в который раз. Уже и директоров тех нет, царствие им небесное. А все они меня просили. (…) А я предупреждал, и тогда, и теперь могу сказать: решать надо прежде всего кадровые вопросы. Потому что, как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятии. Потом он за 10 лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки, рассрочки и обеспечиваем бюджетные вливания. (…) Вот этого быть не должно. Поэтому принцип нашего разговора должен быть основан на том, что, если есть проблема, ее надо решать всем. А напрягаться надо, начиная с трудового коллектива любого предприятия - там, где есть проблемы.