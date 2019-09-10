В России нашли жительницу Пружан, которая пропала с тремя детьми

Белорусские и российские правоохранители нашли 46-летнюю Наталью Ахтель и ее троих детей. Фото: МВД

Их жизни и здоровью ничего не угрожает

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Белорусские и российские правоохранители нашли 46-летнюю Наталью Ахтель и ее троих детей. Выяснилось, что они находятся в России, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает МВД.

Напомним, о том, что женщина с тремя детьми ушла из дома, сообщил в Пружанский РОВД Андрей, отец двух старших ребят.

- Мужчина не обращался с заявлением о розыске близких ранее, поскольку надеялся, что они вернутся домой сами, - отмечает силовое ведомство.

Бывший муж Натальи Андрей считает, что мать его детей «ударилась в религию».

- Года два она ходила в наш собор в Пружанах, общалась с батюшкой, дети ходили в воскресную школу. Я был не против. Но весной она ушла оттуда, я узнал, что она начала общаться с другими верующими.