Кто сегодня станет богаче на 100 000 рублей? Узнаем через несколько часов

Один из самых известных кардиохирургов Беларуси, Юрий Островский сообщит сегодня кому-то очень хорошие новости!

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Сегодня вторник, 10 сентября, а значит, пришло время розыгрыша призов очередного, 128-го тура игры «Удача в придачу!». С особыми чувствами ждали этот день те, у кого с 26 августа по 8 сентября накопились игровые коды, начисленные за покупки в магазинах «Евроопт», «Хит!» и онлайн-гипермаркете «Е-доставка». Ведь самых удачливых ждут тысячи призов. На кону огромная сумма 100 000 рублей и три крупных выигрыша по 40 000 рублей.

Главного счастливчика этого тура определит Юрий Островский - заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология», доктор медицинских наук, профессор, академик, заведующий кафедрой кардиохирургии БелМАПО, главный внештатный кардиохирург Минздрава.

Призовой фонд 128-го тура будет разыгран сегодня после 18.20. Следите за игрой!

Розыгрыш состоится в гипермаркете «Евроопт» на ул. Казимировской, 6 в Минске. Наблюдать за его ходом можно в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало в 18.20.

Удачи всем, кто в игре!