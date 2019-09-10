Кто сегодня выиграл 100 000 рублей?

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10 сентября надолго запомнится четырем счастливчикам, которым сегодня улыбнулась удача. В 128-м туре игры «Удача в придачу!» были разыграны более 12 000 призов. Самые внушительные награды – это три выигрыша по 40 000 рублей и огромная сумма в 100 000 рублей для одного счастливчика.

Обладателем главного приза стал Олег Бойчук из Минска. По 40 000 рублей выиграли: Юлия Сербаева из Могилева, Мария Ромук из города Лида в Гродненской области, Жанна Хмылова из деревни Росский Селец Оршанского района Витебской области.

Поздравляем!