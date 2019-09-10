Пассажиры такси выбежали из машины на дорогу. Ребят ищет милиция

По какой причине молодые люди выбежали из авто, неизвестно

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Московским РОВД Бреста устанавливаются личности молодых людей, выбежавших на проезжую часть дороги, сообщает МВД. Из опубликованного видео на сайте ведомства можно понять, что двое ребят выскакивают на проезжую часть, после чего возвращаются обратно к авто.

Для связи с сотрудниками милиции оставлены контактные телефоны: (8029) 823-41-03, (8029) 793-02-89.