2019-09-10T12:54:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Пассажиры такси выбежали из машины на дорогу. Ребят ищет милиция

По какой причине молодые люди выбежали из авто, неизвестно
Евгения ПОПКО
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Милиция ищет парней. Фото: МВДМилиция ищет парней. Фото: МВД
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Московским РОВД Бреста устанавливаются личности молодых людей, выбежавших на проезжую часть дороги, сообщает МВД. Из опубликованного видео на сайте ведомства можно понять, что двое ребят выскакивают на проезжую часть, после чего возвращаются обратно к авто.

Для связи с сотрудниками милиции оставлены контактные телефоны: (8029) 823-41-03, (8029) 793-02-89.

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