2019-09-10T14:06:33+03:00
Минск
КП Беларусь

Над Минском заметили летящий метеор

Очевидцы засняли яркий объект в небе [видео]
Евгения ПОПКО
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Этим летом очевидцы засняли падение метеора над итальянским островом Сардиния. Фото: кадр с видеоЭтим летом очевидцы засняли падение метеора над итальянским островом Сардиния. Фото: кадр с видео
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В одном из Телеграм-каналов появилось видео летящего над Минском метеора.

"Вчера над Минском метеор. Развалился и сгорел", - так подписано видео в Телеграм-канале "Беларусь головного мозга".

К слову, падение метеоров - редкое явление. В августе падение яркого светящегося шара заметили жители острова Сардиния, когда поздно вечером ехали в своей машине. Большой метеор оказался на записи видеорегистратора автомобиля. Падение небесного тела можно было наблюдать на севере Африки и юге Франции.

Специалисты предполагают, что это метеорит из так называемого потока Персеиды, который недавно прошел мимо Земли.

СПРАВКА «КП»

Метеор - это явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел.

Над Минском заметили падающий метеорит.ВИДЕО: https://t.me/belamova

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