Лукашенко встретился с секретарем Совета безопасности России: «Поговорили о вопросах стратегической стабильности»

По словам Патрушева, с президентом Беларуси он говорил о вопросах стратегической стабильности, о тех изменениях, которые происходят в международной и региональной безопасности. Фото: БелТА

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Президент Беларуси встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

- Мы с ним поговорили о вопросах стратегической стабильности, о тех изменениях, которые происходят в международной и региональной безопасности, как их надо учитывать, какие новые вызовы и угрозы и какое влияние они оказывают, как надо реагировать на те действия, которые совершают наши партнеры, - цитирует Николая Патрушева belta.by.

Секретарь Совета безопасности привел в пример выход Соединенных Штатов Америки из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в начале 2000-х и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в этом году, а также заявления США о намерении размещать эти ракеты на Востоке.

- Прежде всего, они видят противником Китай. Касается нас это или нет? Конечно, России это касается, потому что те ракеты, которые будут там размещены, достают нашу территорию. Мы должны это учитывать, - отметил российский чиновник.

Николай Патрушев говорил и о том, что в Румынии уже развернуты системы противоракетной обороны, в ближайшее время это оружие планируется разместить в Польше.

Отдельное внимание во время этой встречи было уделено борьбе с терроризмом.