«Адреса, пароли, явки - все здесь»: Лукашенко подарил Патрушеву досье, которое на него собрал КГБ

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Президент сказал, что в визите секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Минск нет ничего чрезвычайного.

- Он (визит. - Ред.) будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях. Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Беларусь и Россия, - цитирует президента belta.by. - Поэтому здесь никакой конспирологии даже быть не может.

Кстати, Александр Лукашенко преподнес Николаю Патрушеву необычный подарок, связанный с его службой в Беларуси во времена СССР:

- Я решил вам подарить ваше досье о вашей службе и работе в Беларуси в свое время. Я понимаю, что вы цените те годы. Адреса, пароли, явки - все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком. Думаю, вам приятно будет вспомнить те годы.