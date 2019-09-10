2019-09-10T16:11:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В отсутствие жены мужчина позвал в гости знакомую - та обворовала квартиру

Милиция задержала 57-летнюю женщину, которая присвоила себе чужие украшения и чайный сервиз
Евгения ПОПКО
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Гостью, укравшую украшения и чайный сервиз, задержалиГостью, укравшую украшения и чайный сервиз, задержалиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Это произошло в Минске: 50-летний мужчина, воспользовавшись отсутствием жены, позвал в гости новую знакомую. После застолья мужчина уснул, чем и воспользовалась его 57-летняя гостья.

Женщина нашла в квартире драгоценности и чайный сервиз. С чем и ушла.

- Вскоре домой вернулась супруга мужчины. Не обнаружив украшений и сервиз, женщина потребовала от мужа объяснений, но, не добившись внятного ответа, обратилась за помощью в милицию, - сообщает ГУВД Мингорисполкома. - В ходе разбирательств мужчина рассказал о гостье, но данных ее назвать не смог, так как был знаком с ней только один вечер.

Однако женщина все же была найдена и задержана. Выяснилось, что похищенное имущество она спрятала в кустах возле водохранилища Дрозды.

Подозреваемая хотела продать украшения, а выручку потратить на свои нужды.

Причиненный ущерб составил порядка 400 рублей.

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