2019-09-10T16:26:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте в аварии столкнулись три легковушки

Водитель «Опель Вектра» выехал на перекресток на красный сигнал светофора
Евгения ПОПКО
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К счастью, в результате столкновения пострадавших нет. Фото: МВДК счастью, в результате столкновения пострадавших нет. Фото: МВД
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Сегодня, 10 сентября, около 11 часов утра на перекрестке улиц Гаврилова - Ленинградская в Бресте произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель «Опель Вектра», двигаясь по улице Гаврилова в направлении от улицы Московской к улице Янки Купалы, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В итоге водитель столкнулся с БМВ Х5 и «Фольксваген Кедди». От столкновения «Фольксваген» опрокинулся на правый бок, сообщает УВД Брестского облисполкома.

К счастью, в результате столкновения пострадавших нет. Однако авто повреждены. Проводится проверка.

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