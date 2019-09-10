2019-09-10T16:51:01+03:00
Спорт
КП Беларусь

Михаил Захаров покинул пост главного тренера «Юности»

В клубе он работал с 1998 года. Теперь сосредоточится на сборной
Захар ПЛАТОНОВ
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С "Юностью" Михаил Захаров выиграл много трофеев. Фото: hockey.byС "Юностью" Михаил Захаров выиграл много трофеев. Фото: hockey.by
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Михаил Захаров покинул «Юность» и сосредоточится на работе в сборной Беларуси, сообщает сайт ФХБ. Федерация хоккея Беларуси подпишет с Захаровым двухгодичный контракт, не подразумевающий возможность совмещения постов главного тренера в национальной сборной и клубе.

С 1998 года Михаил Захаров был главным тренером «Юности» (за это время была лишь отлучка в ХК «Минск» в сезоне-1999/2000). За это время «Юность» выиграла 8 титулов чемпиона Беларуси, 6 Кубков Беларуси, 3 Континентальных кубка.

Интересно, что сразу после назначения 20 августа Захаров говорил, что совмещение постов пойдет только на пользу:

- Считаю, что тренер не должен работать только со сборной. Когда ты работаешь в таком режиме, понижается КПД, появляется расслабленность - это неправильно.

Так же считал председатель совета директоров клубов Экстралиги, гендиректор «Юности» Алексей Торбин:

- Думаю, что она пойдет на пользу и сборной, и клубу. Михаил Михайлович как никто знает чемпионат страны, который играет особую роль при формировании состава национальной команды. Он как никто имеет контакт с игроками, которые из-за травм не сумели выступить на минувшем чемпионате мира. А постоянная работа в клубе позволит Захарову пребывать в тонусе, которого иногда не хватает наставникам сборных, не обремененных регулярной практикой, - сказал Торбин.

Сообщается, что основным кандидатом на должность главного тренера является Александр Макрицкий.

К слову, завершающий матч Захарова у руля «Юности» получился сверхэмоциональным.

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