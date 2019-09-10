Милиционер, которого госпитализировали после драки с коллегой, умер в больнице

Конфликт правоохранителей был связан с их служебной деятельностью

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Трагедия произошла ночью 1 сентября возле ресторана в Докшицах: во время конфликта 23-летний парень ударил 19-летнего. Последний был госпитализирован.

Известно, что молодые люди являются правоохранителями. В момент ссоры они были не на службе, в гражданской одежде. Сам конфликт был связан с их служебной деятельностью.

- В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). 9 сентября потерпевший умер в медицинском учреждении, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько belta.by.

Сейчас проводятся следственные действия.