КП Беларусь
Милиционер, которого госпитализировали после драки с коллегой, умер в больнице
Конфликт правоохранителей был связан с их служебной деятельностью
В отношении 23-летнего милиционера, ударившего своего коллегу, возбуждено уголовное делоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Трагедия произошла ночью 1 сентября возле ресторана в Докшицах: во время конфликта 23-летний парень ударил 19-летнего. Последний был госпитализирован.
Известно, что молодые люди являются правоохранителями. В момент ссоры они были не на службе, в гражданской одежде. Сам конфликт был связан с их служебной деятельностью.
- В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). 9 сентября потерпевший умер в медицинском учреждении, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько belta.by.
Сейчас проводятся следственные действия.