2019-09-10T17:37:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Приютила подругу, отбывшую срок, а та ее обокрала

Девушка воспользовалась отсутствием хозяйки квартиры
Евгения ПОПКО
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В момент отсутствия подруги минчанка вывезла из квартиры холодильник, стиральную машину и ноутбукВ момент отсутствия подруги минчанка вывезла из квартиры холодильник, стиральную машину и ноутбукФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минчанка разрешила 23-летней подруге остановиться у нее в квартире на некоторое время после освобождения из мест лишения свободы. Однако девушка вместо благодарности вывезла из квартиры подруги бытовую технику, когда та была на даче.

В момент отсутствия подруги минчанка вывезла из квартиры холодильник, стиральную машину и ноутбук, которые в последующем продала через торговую площадку в интернете за 130 рублей. Вырученные денежные средства минчанка потратила на собственные нужды, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Приехав с дачи, хозяйка сразу же обратилась за помощью к правоохранителям. Горе-подругу задержали. Теперь девушке предстоит возместить ущерб в размере 600 рублей.

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