2019-09-10T18:22:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиозненском районе пенсионерку насмерть сбила машина почты

Машина задним ходом наехала на 75-летнюю бабушку
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель ехал задним ходом и не заметил пешехода на дороге. Фото: МВД.Водитель ехал задним ходом и не заметил пешехода на дороге. Фото: МВД.
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Смертельное ДТП произошло на территории Лиозненского района на Витебщине во вторник, 10 сентября, проинформировали в пресс-службе МВД.

Авария случилась утром, примерно в 10.00 часов, в деревне Дрозды. К сельчанам приехала автопочта. Грузовик «ГАЗ-3302» проезжал по дороге, в какой-то момент водителю нужно было совершить маневр движения задним ходом, тогда и произошла трагедия.

– За рулем «ГАЗа» находился 61-летний водитель. Мужчина, совершая маневр, не убедился в его безопасности. И, двигаясь задним ходом, машина наехала на 75-летнюю пенсионерку, которая находилась на проезжей части автодороги, – предварительно рассказали в ГАИ.

От полученных во время наезда травм сельчанка скончался на месте происшествия. По факту смертельной аварии проводится проверка.

– На данный момент, еще устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. В момент ДТП водитель был за рулем трезвым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – пояснили в пресс-службе.

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