2019-09-10T18:57:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

15-летняя девушка из Гродно, которая с парнем неделю пряталась в лесу, снова сбежала

В этот раз Диана, кажется, ушла из дома одна
Надежда БУТОВИЧ
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Несовершеннолетнюю Диану Ковалеву разыскивает милиция. Фото: ПСО "ЦентрСпас".Несовершеннолетнюю Диану Ковалеву разыскивает милиция. Фото: ПСО "ЦентрСпас".
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«Комсомолка» ранее сообщала в августе об истории юных влюбленных из Гродненской области. Молодые люди повздорили с родными и сбежали из дома, пока их искали милиция и волонтеры, подростки около 10 дней прятались в лесном массиве в Берестовицком районе.

Тогда все закончилось благополучно, поразмыслив парень и девушка вернулись домой. Но прошло совсем немного времени и Диана Ковалева снова пропала без вести, сообщает ресурс s13.ru.

Учащаяся колледжа ушла из квартиры в понедельник, 9 сентября. Ночевать домой она не вернулась, и ее мама позвонила в милицию.

Девушке на вид 15 – 18 лет, ее рост примерно 165 – 170 сантиметров, она стройная девушка с голубыми глазами, у нее русые волосы с розовым оттенком длиной до плеч. Ушла из дома Диана в белой футболке с принтом в виде темных цветков, светлой юбке и белых кроссовках.

Если вам известно местонахождения пропавшей девушки, позвоните в милицию – 102.

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