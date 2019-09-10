В Кобрине сильный ветер повалил трухлявое дерево на машины

Из людей, к счастью, никто не пострадал.

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ЧП произошло на днях в райцентре на Брестчине во вторник, 10 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Происшествие случилось в Кобрине на улице Первомайская. Сильный порыв ветра сломал старое струхлевшее дерево, падая на землю ствол, кроме того, повалил еще пролеты забора. Механические повреждения получили автомобили.

– Звонок в дежурную часть РОВД Кобрина поступил от местной жительницы. Горожанка сообщила, что на припаркованные на автостоянке машины упали старое дерево и забор, – приводит пресс-службе пояснение Виктора Турчиновича, замначальника РОВД.

На месте происшествия правоохранителями было установлено, что из-за природного явления оказались повреждены четыре автомобиля. Из людей никто не пострадал. Проводится разбирательство.

По фото с места ЧП видно, что упавшее дерево было полностью изъедено изнутри паразитами, оно уже было без кроны, которую по всей видимости срезали коммунальщики. Но почему во время "зачистки" не убрали и опасный ствол, непонятно?