«Его услуги больше не нужны в Белом доме»: Трамп сообщил об отставке Джона Болтона

Не прошло и двух недель с визита советника по нацбезопасности в Беларусь

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Совсем недавно «Комсомолка» сообщала о знаменательном событии в политической картине Беларуси 2019 года. В конце августа нашу страну посетил Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности. Эксперты посчитали визит посылом к «размораживанию отношений между странами» и понятно, ведь встреча подобного уровня стала первой в текущем столетии.

Джон Болтон в Беларуси встретился с главой страны и проговорил с ним более трех часов. Александр Лукашенко остался доволен переговорами и передал подарки, как самому советнику по нацбезопасности, так президенту США и первой леди.

Провел переговоры с американским политиком и глава белорусского дипведомства Владимир Макей.

Все ждали, каким будет следствие данного визита, куда будет развиваться белорусско-американский вектор? Но такой поворот предсказать никто бы не сумел…

Во вторник, 10 сентября, Дональд Трамп заявил об отставке Болтона.

– Я сообщил, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не соглашался с рядом его предложений, так же как и многие другие в администрации президента. Поэтому я попросил Джона уйти в отставку. Я очень благодарен ему за службу, – сообщил об увольнении своего советника по нацбезопасности Дональд Трамп в аккаунте в Твиттере.

Сообщается, что новый советник будет назначен на следующей неделе.