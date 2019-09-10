2019-09-10T21:07:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брестской области нашли снаряды на поле и в лесу

Один из боеприпасов лежал в лесу в окопе
Надежда БУТОВИЧ
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Рабочие мусороперерабатывающего завода нашли на поле снаряд. Фото: УВД Брестского облисполкома.Рабочие мусороперерабатывающего завода нашли на поле снаряд. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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О боеприпасах, найденных на территории Брестской области, сообщают в пресс-службе УВД областного исполкома.

Сотрудникам дежурной части РОВД Московского района Бреста о происшествии сообщили работники одного из коммунальных предприятий областного центра. Примерно в 18.20 часов рабочие «Брестского мусороперерабатывающего завода» сообщили, что на поле рядом с деревней Малые Косичи обнаружена опасная находка.

– Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, в ожидании саперов охраняли сотрудники милиции, – уточнили в пресс-службе.

В окопе в лесу был найден боеприпас. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В окопе в лесу был найден боеприпас. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Еще боеприпас в этот же день нашли военные недалеко от деревни Заужовье в Кобринском районе. Сотрудниками воинской части 92616 снаряд был обнаружен в лесу в окопе. Находки были уничтожены.

К слову, на днях опасную находку еще «выудили» водолазы из Сожа – артиллерийские гильзу и снаряд вывезли на полигон и уничтожили.

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