2019-09-10T21:28:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Толочином лоб в лоб столкнулись «ВАЗ» и Opel Zafira

Погиб водитель «жигулей»
Надежда БУТОВИЧ
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"Жигули" по касательной задели встречную машину, окончательно вылетели на другую полосу и врезались в другую встречку. Фото: МВД."Жигули" по касательной задели встречную машину, окончательно вылетели на другую полосу и врезались в другую встречку. Фото: МВД.
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Смертельное ДТП произошло на территории Толочинского района вечером во вторник, 10 сентября, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Тройная авария произошла примерно в 18.00 часов на автотрассе направлением Орша – Кохоново. Недалеко от деревни Кохоново на «ВАЗ 2107» проезжал 78-летний минчанин. В какой-то момент пожилой водитель не справился с управлением, и машина выехала из полосы, задев по касательной встречную иномарку «Опель Астра», за рулем которой находился 42-летний житель Толочинского района.

В аварии погиб водителей "ВАЗ", еще двое человек в больнице. Фото: МВД.

В аварии погиб водителей "ВАЗ", еще двое человек в больнице. Фото: МВД.

– От касательного удара «ВАЗ» вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение «лоб в лоб» с «Опелем Зафира», которым управлял житель Орши, – пояснили в пресс-службе.

От полученных в ДТП травм пожилой водитель «жигулей» скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы. Сильно травмированы также 44-летний водитель и 71-летний пассажир «Зафиры», их госпитализировали в горбольницу в Оршу.

По факту смертельной аварии проводится проверка.

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