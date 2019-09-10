2019-09-10T21:48:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле «жигули» после столкновения с Opel вылетели на тротуар и сбили двух пешеходов

Предварительно в аварии виноват водитель иномарки
Надежда БУТОВИЧ
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"ВАЗ" подрезал встречный "Опель", и он оказался на тротуаре. Фото: УВД Гомельского облисполкома."ВАЗ" подрезал встречный "Опель", и он оказался на тротуаре. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Серьезное ДТП произошло в областном городе во вторник, 10 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

Авария на гомельской улице Ефремова случилась утром, примерно в 09.30 часов. Сообщается, что 26-летний водитель «Опеля» поворачивал с улицы Ефремова на улицу Героев Подпольщиков на разрешающий сигнал светофора. В этот же момент на «зеленый» хотел проехать прямо 20-летний водитель «ВАЗ», который двигался во встречной «Опелю» полосе.

Водитель "Опеля" не пропустил "жигули". Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Водитель "Опеля" не пропустил "жигули". Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– Водитель иномарки не предоставил преимущество встречному «ВАЗу» и допустил столкновение. От удара легковушку отбросило на тротуар, где под колесами «жигулей» оказались два человека, 19-летний и 65-летний пешеходы. Затем иномарку снова отбросило на проезжую часть, – пояснили в пресс-службе.

В аварии пострадали пешеходы, им потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка.

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