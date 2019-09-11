Пресс-секретарь Лукашенко: «Откуда Tesla? С завода»

Топовая Tesla Model S в самой мощной версии P100D - с президентскими номерами. Эта модификация имеет мощность в 762 лошади и разгоняется до сотки за 2,7 секунды – просто пуля! Фото: БелТА.

А машину в подарок от Гуцериева президент Беларуси не принял, потому что «у него уже была такая же»

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Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в комментарии корреспонденту DW подтвердила, что в автопарке Александра Лукашенко действительно есть Tesla. На вопрос, откуда эта машина появилась, Наталья Эйсмонт ответила, что Tesla президента «с завода». Предоставить информацию о том, кто и с кем ездит на электромобиле, пресс-секретарь не смогла:

- Знаю точно, что периодически Александр Григорьевич испытывает ее на скорость. А однажды даже разобрал частично, чтобы посмотреть, как она работает; как батарея к днищу крепится, ну и так далее, - заявила она. Сама Наталья Эйсмонт на Tesla не ездила.

Пресс-секретарь подтвердила, что Лукашенко имел в виду ту же самую машину, которую он впервые протестировал на свой день рождения в 2017 году - Tesla модели S P100D.

Напомним, резонансное заявление Лукашенко сделал накануне, общаясь со старшеклассниками:

- У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил, - кадры показали в эфире телеканала СТВ.

Речь идет об Илоне Маске - известном американском миллиардере, бизнесмене, изобретателе и инвесторе. Это его компания придумала электромобили Tesla, платежную систему PayPal и ракетоносители SpaceX.

Через пару дней ситуацию прокомментировал сам Илон Маск. Отвечая на вопрос «Дарили ли вы Tesla президенту Беларуси?», он кратко ответил:

- Uh no. (О, нет).

Напомним, два года назад, на день рождения Александра Лукашенко, черную Tesla Model S в сопровождении автомобилей «Стрелы» и черных джипов охраны заметили на столичной кольцевой. В соцсетях начали шутить:

- Илон Маск едет поздравлять Александра Григорьевича с днем рождения. Неплохой подарок будет для президента. Александр Лукашенко тогда протестировал электромобиль. А потом поделился впечатлениями:

- Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу. Идеально, - отметил Александр Лукашенко.

Президент протестировал рестайлинговую Tesla Model S в самой мощной версии P100D. Эта модификация имеет мощность в 762 лошади и разгоняется до сотки за 2,7 секунды - просто пуля! Кстати, цена машины немаленькая: у нас такие стоят от 230 до 270 тысяч долларов. В тот же день Лукашенко принимал во Дворце независимости своего друга, российского миллиардера Михаила Гуцериева. Ходил слух, что «Теслу» белорусскому президенту подарил именно он. Сейчас Наталья Эйсмонт эту информацию решительно опровергает:

- У Михаила Сафарбековича действительно было желание подарить президенту такую машину, он знал, насколько хорошо Александр Григорьевич относится к электромобилям и как сильно его желание развивать подобный транспорт в Беларуси. Но президент отказался, потому как такая машина у него уже была - та самая, которую он испытывал.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно признавался, что любит автомобили. В 2016 году «Комсомолка» насчитала в президентском автопарке 13 автомобилей. Позже на кадры видео попал еще один автомобиль Александра Лукашенко - Audi Q7, а потом автопарк Лукашенко пополнил новый минивэн Mercedes V-класса. А во время закрытия Европейский игр корреспондент «Комсомолки» раньше других заснял новейший лимузин Лукашенко - роскошный бронированный Mercedes-Maybach Pullman Guard, которого нет даже у Путина. Минимальная стоимость машины - 1,4 миллиона евро, а верхнего предела попросту нет: все делается на заказ.