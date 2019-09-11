В Витебске отчима невесты приговорили к 11 годам за драку на свадьбе

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Приговор вынес Витебский областной суд, сообщили belta.by в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, драка на свадьбе произошла 19 января. Поздно вечером праздник в ресторане закончился, и гости стали расходиться по домам. Родители молодых отправились на съемную квартиру, которую им забронировали молодожены. Там отцы жениха и невесты решили продолжить застолье. Но что-то пошло не так: во время ссоры отец невесты взял кухонный нож и ударил им отца жениха в шею. Тот оказался в реанимации. Досталось и знакомому отца жениха.

Свою вину обвиняемый признал частично. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор суда был обжалован обвиняемым и его защитником, но суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.