2019-09-11T11:32:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Поставском районе во время сельхозработ загорелся комбайн

Водитель не пострадал
Полина СВЕТЛОВА
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Комбайнер сам пытался потушить огонь, но не справился. Фото: скриншот видео МЧСКомбайнер сам пытался потушить огонь, но не справился. Фото: скриншот видео МЧС
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Сообщение в службу спасения поступило в 15.18 10 сентября. Возле деревни Дворчаны Поставского района загорелся кормоуборочный комбайн, рассказали в пресс-службе МЧС. Спасатели, которые приехали на место, обнаружили открытое горение комбайна. Техника принадлежит сельскохозяйственному предприятию «Камайский-Агро». Комбайнер сам пытался потушить огонь с помощью огнетушителей, но не справился. Пожар ликвидировали спасатели. Огонь повредил моторный отсек, кабину и колеса комбайна. Почему произошел пожар, сейчас устанавливается.

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