«Белпочта» бесплатно отправит открытки в День города Минска

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Поздравить родных и близких с Днем города приглашает минчан «Белпочта». Соответствующие поздравительные открытки в субботу, 14 сентября, когда Минск отметит свой день рождения, отправят бесплатно. Сделать это можно будет в круглом зале Минского почтамта на проспекте Независимости, 10 - там пройдет промоакция «С Днем города Минска».

- Клиенты столичного почтамта смогут купить почтовые карточки, поздравить родных и друзей с Днем города, а мы бесплатно доставим эти поздравления в любой уголок Беларуси, - рассказал национальный почтовый оператор.

Акция пройдет в первой половине дня в субботу - с 10 до 13 часов. В это время работники почты также расскажут клиентам о таком явлении, как посткроссинг, а еще - о покупке товаров и почтовой продукции в интернет-магазине предприятия. Кроме того, желающим объяснят правила доставки посылок из-за границы через почтоматы, расскажут о других услугах, акциях и новостях.