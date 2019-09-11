«Звук взрыва как гром». Метеоры видели во всей Беларуси

Этим летом очевидцы засняли падение метеора над итальянским островом Сардиния. Фото: кадр с видео

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Метеоры видели в десятках городов Беларуси. Пользователи соцсетей делятся своими впечатлениями под видео с метеором, который засняли в Минске. В комментариях устроили перекличку, в каких городах успели заметить метеор. Отозвались из Волковыска, Новогрудка, Пружан, Любани, Сморгони, Вилейки, Клецка, Браслава, Житковичей, Ганцевичей, Витебска, Червеня, Заславля, Столбцов, Мозыря, Ошмян, Лиды, Новополоцка, Верхнедвинска, Солигорска, Воложина, Логойска.

- Сиял около минуты, - рассказывают очевидцы.

- С другом на улице курили - видели, только ниже, и довольно хорошо рассмотрели. Он рассыпался, и потом три глухих хлопка было, впервые такие хлопки слышал басистые, - пишет другой комментатор.

- Я видел в Сморгонском районе примерно в 21.30. Летел с запада на восток по баллистической траектории, потом через минут 3 - 5 был звук взрыва как гром, но небо было ясное, - описывает местный житель.

- А я уже всем рассказал, что НЛО видел. Не знал, что метеор, - признается комментатор.

Напомним, метеор - это явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел, например осколков комет или астероидов.