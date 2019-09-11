2019-09-11T12:06:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Поезд сбил внедорожник на переезде в Осиповичах

К счастью, никто не пострадал
Павел МИЦКЕВИЧ
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Поезд сбил внедорожник на переезде в Осиповичах. Фото: МЧСПоезд сбил внедорожник на переезде в Осиповичах. Фото: МЧС
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Утром в среду, 11 сентября, ЧП произошло возле железнодорожной станции Осиповичи. Там дизель-поезд на переезде врезался в легковой автомобиль.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде, который оборудован световой и звуковой сигнализацией. Однако водитель внедорожника «Митцубиси Паджеро», видимо, спешил, поэтому пересекал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Итог - машину сбил состав, следовавший из Осиповичей в Солигорск.

- Во время столкновения водитель находился в машине один. Мужчина не пострадал, - рассказали в областном управлении МЧС. - В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения.

Судя по фото, внедорожник восстановить вряд ли удастся. А железнодорожное полотно повреждено не было.

Поезд сбил внедорожник на переезде в Осиповичах. Фото: МЧС

Поезд сбил внедорожник на переезде в Осиповичах. Фото: МЧС

Хорошо, что поезд не успел разогнаться, и обошлось без серьезных последствий. Однако задержка в движении поездов из-за ДТП составила почти час. Движение на участке вскоре восстановили.

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