Правительство установило порядок определения крупного размера наркотиков и психотропов

Постановление вступает в силу после его официального опубликования

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Правительство Беларуси своим постановлением установило крупный размер наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, чтобы конкретные параметры были прописаны в соответствующих «наркотических» статьях Уголовного кодекса. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Согласно документу, при наличии в субстанции двух и более наркотических средств, психотропных веществ применяется значение крупного размера наркотика или психотропа, для которого установлена более строгая мера государственного контроля, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Что касается готовых дозированных лекарств, которые находятся в невскрытых первичных заводских упаковках и содержат в составе особо опасные наркотики, психотропы и другие опасные вещества, разрешенные к контролируемому обороту, то крупным размером будет признаваться то количество, которое превышает 90 единиц дозированной лекарственной формы.

Кроме того, правительство установило особенности определения крупного размера в отношении наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, которые представлены в других формах и состояниях.