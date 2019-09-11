Дожди и ветер: с выходных в Беларуси начнется осень

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Первая половина сентября радовала белорусов почти летним теплом. Но осень, все-таки, должна прийти. И, судя по погоде, уже в ближайшие выходные она намерена вступить в свои права. Итак, в четверг в Беларуси будет еще тепло и без осадков. Дневные температуры по-прежнему будут достигать плюс 20-26 градусов.

А днем в пятницу погода начнет меняться: северо-запад страны накроет атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Поэтому утром и днем здесь ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах будет сильный порывистый ветер. Ночи пока холоднее не станут - по стране по-прежнему ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов, а днем похолодает. Максимальная дневная температура составит всего плюс 16 градусов. Но юго-восток страны еще не ощутит прохлады - здесь и дальше будут радоваться солнцу, которое прогреет воздух до 26 градусов тепла.

Однако уже в субботу, 14 сентября, вслед за дождями в страну вторгнется холодная неустойчивая воздушная масса со Скандинавского полуострова. А это значит - кратковременные дожди и ветер. Температура днем опустится уже по всей стране, в среднем - до плюс 13-20 градусов.