2019-09-11T13:36:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Каждый четвертый житель Минска - пенсионер, и треть из них - работающие

В столице работает 16 мужчин старше 90 лет
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Каждый четвертый житель Минска - пенсионерКаждый четвертый житель Минска - пенсионерФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Минске зарегистрировано почти 420 тыс. пенсионеров. Из них 170 тыс. человек, или 35% от общего числа, - работающие, рассказала зампредседателя комитета по труду, занятости и соцзащите Минского горисполкома Ирина Дудка.

- Получается, что практически каждый четвертый житель столицы - пенсионер. От 70 до 75 лет - 12 тыс. 243 человека работают, от 80 до 89 лет - 863 человека. И еще у нас 16 работающих минчан старше 90 лет, - цитирует зампредседателя комитета belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Могилеве мужчина представился сотрудником датской компании и выманил у бизнесмена €20 тысяч
В Миорском районе пьяный водитель опрокинул бензовоз
«Будет из кого выбирать»: Ермошина про парламентские выборы
В Мозыре у девушки нога застряла в решетке от ливневки
В Шанхае в аэропорту задержали белоруса с 1,8 кг кокаина
Умерла женщина, которой придавило шею стеклом автомобиля
Позвонила в милицию и сообщила, что убила человека: дачницу из Мозыря подозревают в убийстве и поджоге
Дожди и ветер: с выходных в Беларуси начнется осень
Правительство установило порядок определения крупного размера наркотиков и психотропов
Поезд сбил внедорожник на переезде в Осиповичах
«Звук взрыва как гром». Метеоры видели во всей Беларуси
«Белпочта» бесплатно отправит открытки в День города Минска
В Поставском районе во время сельхозработ загорелся комбайн
В Витебске отчима невесты приговорили к 11 годам за драку на свадьбе
Пресс-секретарь Лукашенко: «Откуда Tesla? С завода»
В Гомеле «Жигули» после столкновения с Opel вылетели на тротуар и сбили двух пешеходов
Под Толочином лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Opel Zafira