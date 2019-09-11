Каждый четвертый житель Минска - пенсионер, и треть из них - работающие

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В Минске зарегистрировано почти 420 тыс. пенсионеров. Из них 170 тыс. человек, или 35% от общего числа, - работающие, рассказала зампредседателя комитета по труду, занятости и соцзащите Минского горисполкома Ирина Дудка.

- Получается, что практически каждый четвертый житель столицы - пенсионер. От 70 до 75 лет - 12 тыс. 243 человека работают, от 80 до 89 лет - 863 человека. И еще у нас 16 работающих минчан старше 90 лет, - цитирует зампредседателя комитета belta.by.