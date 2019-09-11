2019-09-11T14:45:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Позвонила в милицию и сообщила, что убила человека: дачницу из Мозыря подозревают в убийстве и поджоге

Убийство произошло после распития спиртного
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Мозырском районе дачница подозревается в убийстве подруги и поджоге дома. Фото: МВДВ Мозырском районе дачница подозревается в убийстве подруги и поджоге дома. Фото: МВД
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Заявление об убийстве поступило в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД 11 сентября в половине второго ночи. Неизвестная женщина сообщила, что убила человека и вызвала скорую помощь.

- Звонившая путалась в словах, называла разные места в Мозырском районе, где, возможно, произошло тяжкое преступление, после чего связь оборвалась. Вскоре от жительницы деревни Романовка Мозырского района поступило сообщение, что к ним в дом стучит какая-то женщина, кричит, ведет себя неадекватно, - делятся подробностями в УВД Гомельского облисполкома.

Милиция выехала на вызов и одновременно начала пробивать, кто звонил с сообщением об убийстве.

В ту же ночь в деревне случился пожар в жилом доме. Пожарные его потушили, а внутри обнаружили труп. Так правоохранители пришли к выводу, что все события этой ночи - звенья одной цепи.

Подозреваемую в неадекватном пьяном состоянии задержали здесь же, в Романовке - ею оказалась 62-летняя жительница Мозыря. Исходя из ее пояснений, в тот вечер она выпивала на даче вместе со своей 67-летней знакомой. Убийство произошло после пьяной ссоры. Женщина ударила подругу ухватом по голове, потом позвонила в милицию, подожгла тюль в доме и покинула место преступления.

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