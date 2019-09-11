2019-09-11T15:19:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Умерла женщина, которой придавило шею стеклом автомобиля

Проверка по этому случаю продолжается
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Жительница Жабинки, которую придавило стеклом авто, умерла в больнице.Жительница Жабинки, которую придавило стеклом авто, умерла в больнице.
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Информацию о смерти 20-летней пострадавшей подтвердили в Следственном комитете. Она скончалась в больнице 7 сентября. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи продолжают проверку по этому факту.

Напомним, ЧП произошло в деревне Старое Село под Брестом, где отдыхала молодая семья из Жабинки. По предварительной информации, девушка через открытое окно автомобиля хотела достать ребенка из автомобиля. Предположительно, в этот момент двухлетняя девочка нажала на кнопку стеклоподъемника.

Женщину без сознания, зажатую между рамой передней двери и стеклом, нашел ее супруг. Он выбил окно и вызвал скорую помощь.

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